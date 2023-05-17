Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 мая

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за I квартал;
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе I квартал;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за февраль;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за март;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за март;
05:00 мск: Проект годового госбюджета Новой Зеландии;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за март;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за май;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за апрель;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за апрель;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики.