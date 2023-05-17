Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 мая

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за I квартал;

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе I квартал;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за февраль;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за март;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за март;

05:00 мск: Проект годового госбюджета Новой Зеландии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за март;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за май;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за апрель;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики.