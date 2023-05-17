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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 мая 2023 г.Потребительская инфляция в еврозоне в апреле со...
вчера 12:04

Потребительская инфляция в еврозоне в апреле составила 7%

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в апреле 2023 года вырос на 7%, что совпало с предварительными данными с прогнозом аналитиков.

В марте значение показателя составило 6.9%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в апреле вырос на 5.6% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В марте значение индекса составило 5.7%.

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