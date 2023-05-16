Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 мая

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за май;
04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за февраль;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за февраль;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за февраль;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за февраль;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за апрель;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за март;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за март;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за май;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за май;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за март;
12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;
12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за I квартал, предварительный отчёт;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за апрель;
15:30 мск: Розничные продажи в США за апрель;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за апрель;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за март;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за март;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за апрель;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США за апрель;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за март;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за май;
17:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
17:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
19:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.