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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 мая

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за май;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за февраль;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за февраль;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за февраль;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за февраль;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за март;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за март;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за май;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за май;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за март;

12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за I квартал, предварительный отчёт;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в США за апрель;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за апрель;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за март;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за март;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за апрель;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за апрель;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за март;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за май;

17:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

19:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.

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