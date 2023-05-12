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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 мая 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 мая

Москва, 12 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за февраль;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за апрель;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за апрель, предварительно;

09:30 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за апрель;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за апрель;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за март;

12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

15:10 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за апрель;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за май;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за март;

16:15 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за март;

16:30 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

19:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за март;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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