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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 мая 2023 г. Цены на импорт в США в апреле выросли на 0.4...
вчера 15:40

Цены на импорт в США в апреле выросли на 0.4%, цены на экспорт увеличились на 0.2%

Москва, 12 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в апреле выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.8% в марте (пересмотрено с (-0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.3%.

По сравнению с апрелем 2022 года цены на импорт снизились на 4.8%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.2% после снижения на 0.6% в марте (пересмотрено с (-0.3%).

По сравнению с апрелем 2022 года цены на экспорт снизились на 5.9%.

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