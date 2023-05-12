Цены на импорт в США в апреле выросли на 0.4%, цены на экспорт увеличились на 0.2%

Москва, 12 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в апреле выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.8% в марте (пересмотрено с (-0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.3%.

По сравнению с апрелем 2022 года цены на импорт снизились на 4.8%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.2% после снижения на 0.6% в марте (пересмотрено с (-0.3%).

По сравнению с апрелем 2022 года цены на экспорт снизились на 5.9%.