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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 мая 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
11.05.2023 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 мая

Москва, 11 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за февраль;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за февраль;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за март;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за март;

09:00 мск: ВВП Великобритании за I квартал, предварительно;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за март;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за март;

09:00 мск: ВВП Великобритании за март;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за апрель, финал;

10:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

14:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:30 мск: Цены на импорт в США за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, предварительно.

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