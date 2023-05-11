Число повторных обращений по безработице в США за неделю незначительно выросло

Москва, 11 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 мая, выросло на 22 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 264 тыс., достигнув максимального уровня за период с 30 октября 2021 года.

Аналитики прогнозировали значение на уровне 245 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 242 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 245.25 тыс., достигнув максимального уровня за период с 20 ноября 2021 года.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 апреля, увеличилось на 12 тыс. и составило 1.813 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.801 млн с 1.805 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.830 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 22 апреля, уменьшилось на 63.9 тыс. и составило 1.715 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.438 млн.