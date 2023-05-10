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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 мая 2023 г.Годовая инфляция в США в апреле составила 4.9%,...
вчера 15:35

Годовая инфляция в США в апреле составила 4.9%, реальная зарплата выросла на 0.1% к марту

Москва, 10 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в апреле вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.1% в марте.

По сравнению с апрелем 2022 года потребительская инфляция в США выросла на 4.9%, тогда как в марте годовой прирост составлял 5.0%.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 5.0%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в апреле вырос на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.4% в марте.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 5.5% в сравнении с +5.6% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 5.5%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в апреле выросла на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в марте.

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 0.5%.

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