Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 мая

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за апрель;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за март;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за март;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за март;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за март;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за март;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за апрель;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за апрель;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за апрель;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за апрель;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за апрель.