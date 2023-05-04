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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 мая 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 мая

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за апрель;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за март;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за март;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за март;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за март;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за март;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за апрель;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за апрель;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за апрель;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за апрель;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за апрель.

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