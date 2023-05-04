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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 мая 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:52

Число повторных обращений по безработице в США снизилось до 1.8 млн

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 апреля, выросло на 13 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 242 тыс.

Аналитики прогнозировали значение на уровне 239 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 229 тыс., пересмотрено с 230 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 3.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 239.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 апреля, сократилось на 38 тыс. и составило 1.805 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.843 млн с 1.858 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 4.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.828 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 апреля, уменьшилось на 36.25 тыс. и составило 1.78 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.48 млн.

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