ЕЦБ повысил ставки на 25 б.п. и дал понять, что готов к дальнейшему ужесточению

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 4 мая, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение повысить ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). С 22 марта ключевая ставка рефинансирования составит 3.75%, ставка по кредитам ЕЦБ - 4.00%, ставка по депозитам - 3.25%.

Регулятор объяснил свое решение тем, что "общая инфляция снизилась за последние месяцы, но базовое ценовое давление остается сильным". При этом предыдущие повышения ставок, хотя и "переносятся на финансирование и денежно-кредитные условия еврозоны", но из-за лага между повышением ставки и влиянием этих решений на экономику последствия ужесточения монетарной политики "остаются неопределёнными".

В заявлении Совета управляющих ЕЦБ говорится о намерении довести ставки "до уровней достаточно ограничительных для достижения своевременного возврата инфляции к среднесрочному целевому показателю 2%". При этом ставки "будут удерживаться на этих уровнях столько времени, сколько потребуется". Решения по ставкам будут по-прежнему основываться на оценках перспектив инфляции "в свете поступающих экономических и финансовых данных". ЕЦБ подтвердил, что ключевые процентные ставки остаются его основным инструментом для определения курса денежно-кредитной политики.

Параллельно с этим ЕЦБ продолжит продолжать сокращать свой баланс "размеренными и предсказуемыми темпами". В соответствии с этими принципами Совет управляющих не реинвестирует все основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенных ранее по программе APP. Снижение составит 15 млрд евро в месяц в среднем до конца июня. ЕЦБ рассчитывает прекратить реинвестирование по программе APP с июля 2023 года.

Что касается программы антикризисной программы PEPP, запущенной в период пандемии, Совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с погашением, приобретенным в рамках программы, по крайней мере, до конца 2024 года.

ЕЦБ также сообщил, что с учетом возвращения банками кредитов, заимствованных в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III), Совет управляющих будет регулярно оценивать влияние этих операций на денежно-кредитную политику.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты "для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне".