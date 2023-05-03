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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 мая 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
сегодня 17:35

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.3 млн барр.

Москва, 3 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 28 апреля, сократился на 1.3 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.7 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.2 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 2.0 млн барр. до 364.9 млн барр., оставаясь на минимальном уровне с 1983 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.5 млн барр. и составили 33.6 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.3 млн барр. в сутки в сравнении с 12.2 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 28 апреля, снизились на 3.9 млн барр., запасы бензина выросли на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.0 млн барр.

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