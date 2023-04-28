Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в апреле составил 63.5

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за апрель сохранен без пересмотра по сравнению с предварительным значением и составил 63.5.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В марте значение индекса составило 62.0.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце апреля, как и в начале месяца, составил 4.6% в сравнении с 3.6% в марте.