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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 апреля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 апреля

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В течение дня: саммит министров экономики и финансов Евросоюза

В течение дня: заседание министров финансов еврозоны

N/A Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительные данные

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за март

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за апрель

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за март

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за февраль, предварительные данные

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за I квартал

04:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции

04:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике и решение по ключевой ставке

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за март

08:30 мск: Потребительские расходы во Франции за март

08:30 мск: ВВП Франции за I квартал

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за март

09:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за апрель

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за апрель, предварительные данные

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за апрель

10:00 мск: ВВП Испании за I квартал, предварительные данные

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за март, предварительные данные

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за апрель

11:00 мск: ВВП Германии за I квартал, предварительные данные

11:00 мск: ВВП Италии за I квартал, предварительные данные

11:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

12:00 мск: ВВП еврозоны I квартал, предварительные данные

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке

15:30 мск: ВВП Канады за февраль

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за I квартал

15:30 мск: Личные доходы и расходы потребителей в США за март, ценовой индекс расходов на личное потребление

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финальные данные

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