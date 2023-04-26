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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 апреля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 апреля

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

10:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за I квартал;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за I квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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