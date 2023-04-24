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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 апреля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 апреля

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за март;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за февраль;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за март;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за апрель;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за февраль;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за февраль;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за март;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за апрель;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за апрель.

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