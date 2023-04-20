Число повторных обращений по безработице в США достигло максимума за период с ноября 2021 года

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 апреля, увеличилось на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 245 тыс.

Аналитики прогнозировали значение на уровне 240 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 240 тыс., пересмотрено с 239 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 239.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 апреля, выросло на 61 тыс. и составило 1.865 млн, достигнув максимального уровня за период с 27 ноября 2021 года. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.804 млн с 1.810 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 15.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.827 млн, достигнув максимального уровня за период с 18 декабря 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 апреля, уменьшилось на 50 тыс. и составило 1.82 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.62 млн.