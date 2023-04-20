Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 апреля

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за IV квартал;

02:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за февраль;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за III квартал;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за январь;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за март;

09:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за апрель;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за март;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

22:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Сильваны Тенрейро;

22:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен.