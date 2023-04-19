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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 апреля 2023 г.Потребительская инфляция в еврозоне в марте сос...
вчера 12:04

Потребительская инфляция в еврозоне в марте составила 6.9%

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в марте 2023 года вырос на 6.9%, что совпало с предварительными данными с прогнозом аналитиков.

В феврале значение показателя составило 8.5%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в марте вырос на 5.7% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В феврале значение индекса составило 5.6%.

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