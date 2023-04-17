Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 апреля

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

05:00 мск: ВВП Китая за I квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за январь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за январь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за январь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за январь;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за март;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за февраль;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за февраль;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за февраль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за апрель;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за апрель;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за февраль;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за март;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за март;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за февраль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за февраль;

20:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март.