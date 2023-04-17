Курс доллара 81.6279   Курс евро 89.6590  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 апреля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 апреля

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за апрель;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за февраль;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за февраль;

16:00 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за апрель;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за февраль;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март.

Другие новости

вчера
11:06
Белорусский бизнес смог на фоне санкций перестроить логистику - таможня
вчера
10:21
ЦБ РФ выпускает серебряную монету в честь 300-летия основания Перми
вчера
10:02
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ ПОВЫШАЕТСЯ НА 0,96% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
09:30
Планы создать ирано-африканский банк позволят ЦАР реализовать множество проектов - министр
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 апреля
вчера
09:06
Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "ограниченного дефолта" - "RD"
вчера
08:41
ТВ: разногласия по отказу от угля возникли на встрече G7 по энергетике из-за позиции Токио
вчера
07:36
Пользователи Youtube из США жалуются на сбои в работе сервиса - Downdetector
вчера
06:30
Китайские бренды смещают "Камаз" с позиций лидера в лизинге новых грузовиков - отрасль
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.