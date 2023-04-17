Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 апреля

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за апрель;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за февраль;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за февраль;
16:00 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за апрель;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за февраль;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март.