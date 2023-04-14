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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 апреля

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за апрель;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за февраль;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за февраль;

16:00 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за апрель;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за февраль;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март.

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