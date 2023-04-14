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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2023 г.Wells Fargo сообщил о росте прибыли и выручки п...
вчера 14:03

Wells Fargo сообщил о росте прибыли и выручки по результатам за I квартал

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о росте прибыли по итогам за I квартал 2023 года до 4.99 млрд долл или 1.23 долл на акцию по сравнению с 3.79 млрд долл или 0.91 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы банка увеличились до 20.73 млрд долл по сравнению с 17.73 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo в размере 1.13 долл на акцию и доходы на уровне 20.09 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подорожали на 0.8%.

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