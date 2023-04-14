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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2023 г.Квартальная прибыль и выручка UnitedHealth Grou...
вчера 13:27

Квартальная прибыль и выручка UnitedHealth Group увеличились

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания UnitedHealth Group сообщила о росте чистой прибыли по итогам I квартала текущего года до 5.61 млрд долл или 5.95 долл на акцию в сравнении с 5.03 млрд долл или 5.27 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 6.26 долл на акцию.

Выручка компании увеличилась на 14.7% до 91.93 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль UnitedHealth на уровне 6.16 долл на акцию и доходы в размере 89.7 млрд долл.

Компания повысила свой годовой прогноз по скорректированной прибыли на 2023 год с 24.4-24.9 долл на акцию до 24.5-25.0 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции UnitedHealth подорожали на 0.2%.

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