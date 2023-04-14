Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 14 апреля

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за январь;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за март;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за март;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за март, финал;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за март;

15:30 мск: Розничные продажи в США за март;

15:30 мск: Цены на импорт в США за март;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за март;

15:45 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за март;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за март;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за февраль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, предварительно;

18:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Сильваны Тенрейро;

21:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.