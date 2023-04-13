Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 апреля

Москва, 13 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за февраль;
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за январь;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за февраль;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за февраль;
04:30 мск: Торговый баланс Китая за февраль;
04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за февраль;
09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за февраль;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за февраль;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за март, финал;
09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за февраль;
09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за февраль;
09:00 мск: ВВП Великобритании за февраль;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за март;
11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;
12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за февраль;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
14:45 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс цен производителей США за март;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за март;
16:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;
16:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за февраль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;
N/A мск: Саммит стран G-20.