Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 апреля

Москва, 13 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за февраль;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за январь;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за февраль;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за февраль;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за февраль;

04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за февраль;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за февраль;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за февраль;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за март, финал;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за февраль;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за февраль;

09:00 мск: ВВП Великобритании за февраль;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за март;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за февраль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

14:45 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за март;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за март;

16:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;

16:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за февраль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Саммит стран G-20.