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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 апреля 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:36

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.6 млн барр.

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 7 апреля, вырос на 0.6 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали рост запасов нефти на 0.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 0.3 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.6 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 1.6 млн барр. до 369.6 млн барр., оставаясь на минимальном уровне с 1983 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.4 млн барр. и составили 33.8 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.3 млн барр. в сутки в сравнении с 12.2 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 7 апреля, выросли на 0.38 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.45 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.0 млн барр.

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