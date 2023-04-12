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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 апреля 2023 г.Годовая инфляция в США в марте составила 5%, ре...
вчера 15:39

Годовая инфляция в США в марте составила 5%, реальная зарплата выросла на 0.2% к февралю

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в марте вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.4% в феврале.

По сравнению с мартом 2022 года потребительская инфляция в США выросла на 5.0%, тогда как в феврале годовой прирост составлял 6.0%.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 5.1%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в марте вырос на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.5% в феврале.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 5.6% в сравнении с +5.5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 5.6%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в марте выросла на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.2% в феврале (пересмотрено с (-0.1%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 0.7%.

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