Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 апреля

Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за февраль;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за март;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за февраль;
07:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за январь
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за март;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за март;
16:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
17:00 мск: Заявление Банка Канады;
17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за февраль;
22:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.