Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 апреля

Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за март;
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за апрель;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за март;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за март;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за март;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за март, предварительно;
11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за апрель;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за февраль;
12:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за февраль;
12:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за февраль;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за март;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.