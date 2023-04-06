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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 апреля 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:39

Число повторных обращений по безработице в США достигло максимума с декабря 2021 года

Москва, 6 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 апреля, сократилось на 18 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 228 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 200 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 246 тыс., пересмотрено со 198 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 237.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 марта, увеличилось на 6 тыс. и составило 1.823 млн., достигнув максимального уровня с 11 декабря 2021 года. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.817 млн с 1.689 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 10.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.804 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 18 марта, сократилось на 1.2 тыс. и составило 1.905 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.73 млн.

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