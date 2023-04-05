Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 апреля

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за февраль;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за февраль;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за март;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за март;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, финал;
11:30 мск: Розничные продажи в Италии за февраль;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март, финал;
12:15 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
12:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Сильваны Тенрейро;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за март;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за март;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за февраль;
15:30 мск: Торговый баланс США за февраль;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за март, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за март;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.