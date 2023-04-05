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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 апреля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 апреля

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за февраль;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за февраль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за март;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за март;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, финал;

11:30 мск: Розничные продажи в Италии за февраль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март, финал;

12:15 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

12:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Сильваны Тенрейро;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за март;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за март;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за февраль;

15:30 мск: Торговый баланс США за февраль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за март, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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