Объём производственных заказов в США в феврале снизился на 0.7%

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в феврале снизился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 2.1% в январе (пересмотрено с (-1.6%).

Аналитики прогнозировали сокращение объёма заказов в промышленности США в феврале на 0.4%.

Объём заказов на товары длительного пользования в феврале, согласно финальному отчёту, сократился на 1.0% по сравнению с январём. Предварительные данные остались без пересмотра.