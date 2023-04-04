Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 апреля

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за I квартал;
02:50 мск: Денежная база в Японии за март;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за февраль;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за март;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за февраль;
12:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Сильваны Тенрейро;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за февраль;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за февраль;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за февраль;
19:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла.