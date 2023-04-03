Курс доллара 77.9510   Курс евро 84.6185  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 апреля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 апреля

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за I квартал;

02:50 мск: Денежная база в Японии за март;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за февраль;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за март;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за февраль;

12:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Сильваны Тенрейро;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за февраль;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за февраль;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за февраль;

19:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла.

Другие новости

вчера
19:37
Вице-спикер ГД просит Центробанк разъяснить механизмы начисления пенсий в цифровых рублях
вчера
19:08
Курс доллара по итогам торгов вырос до 78,74 руб, юаня – до 11,43 руб
вчера
19:00
Польские фермеры грозятся "испортить" визит Зеленского в Варшаву
вчера
18:33
Экономика Петербурга прошла 2022 год без существенных потерь – власти
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 апреля
вчера
18:24
Президент Южной Осетии обсудил с главой Нацбанка выпуск монеты, посвященной СВО
вчера
18:06
Нефтепроводы "Транснефти" работают штатно после землетрясения в акватории Байкала
вчера
17:58
Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,7 млрд - глава нацбанка
вчера
17:20
Акции ВТБ усилили рост и обновили максимум с сентября 2022 г, поднявшись на 9,8%
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.