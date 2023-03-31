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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2023 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:04

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (63.4) и составил 62.0.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 63.1.

В феврале значение индекса составило 67.0.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце марта составил 3.6% в сравнении с 3.8% в начале месяца и 4.1% в феврале.

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