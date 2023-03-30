Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 31 марта

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за февраль;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за март;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за февраль;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за январь, предварительно;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за февраль;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за февраль;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за февраль;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за февраль;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за февраль;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;

09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за IV квартал, финал;

09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за IV квартал;

09:00 мск: ВВП Великобритании за IV квартал, финал;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за март;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за февраль;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за март, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за март;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за март;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за март, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за февраль;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;

12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

15:30 мск: ВВП Канады за январь;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за февраль;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за февраль;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за февраль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за март;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал;

18:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

22:05 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.