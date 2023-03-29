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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 марта 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 марта

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за апрель;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за февраль;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за февраль;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за февраль;

12:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

12:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за август;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за февраль;

17:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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