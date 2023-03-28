Индекс потребительского доверия в США в марте умеренно вырос, превысив прогноз

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в марте вырос до 104.2 пункта против 103.4 месяцем ранее (пересмотрен со 102.9).

Аналитики прогнозировали мартовский показатель на уровне 101.0.

Индекс оценки текущей ситуации в марте снизился до 151.1 против 153.0 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 73.0 против 70.4 в феврале.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.