Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в январе вырос на 2.5% в годовом сравнении

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в январе снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 2.5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 2.6% после его роста на 4.6% в декабре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в январе снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 2.5% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в январе по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.2% с учётом сезонных колебаний и вырос на 3.8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.