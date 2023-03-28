Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 марта

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за февраль;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за апрель;
07:00 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;
11:45 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США за февраль;
15:30 мск: Оптовые запасы в США за февраль, предварительно;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за январь;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США за январь;
16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за март;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за март;
17:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
23:00 мск: Проект годового госбюджета Канады.