Курс доллара 76.5662   Курс евро 82.2913  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 марта 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 марта

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за февраль;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за апрель;

07:00 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

11:45 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за февраль;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за февраль, предварительно;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за январь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за январь;

16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за март;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за март;

17:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

23:00 мск: Проект годового госбюджета Канады.

Другие новости

сегодня
10:01
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ РАСТЕТ НА 0,56% НА СТАРТЕ ТОРГОВ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 марта
сегодня
09:12
Слияние швейцарских банков UBS и Credit Suisse (CS) завершится к концу года – CS
сегодня
07:37
Глава Минвостокразвития России обсудил развитие торговли с индийским бизнесом
сегодня
06:00
Микрозаймы в России лучше всего возвращают силовики, финансисты и юристы - исследование
сегодня
04:15
Полянский: ряд членов СБ ждут от Дании, ФРГ, Швеции быстрого расследования по "Севпотокам"
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.