Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 марта

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за февраль;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за апрель;

07:00 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

11:45 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за февраль;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за февраль, предварительно;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за январь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за январь;

16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за март;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за март;

17:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

23:00 мск: Проект годового госбюджета Канады.