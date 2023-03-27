Курс доллара 76.5662   Курс евро 82.2913  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 марта 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 марта

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за февраль;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за апрель;

07:00 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

11:45 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за февраль;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за февраль, предварительно;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за январь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за январь;

16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за март;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за март;

17:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

23:00 мск: Проект годового госбюджета Канады.

Другие новости

вчера
19:58
Рубль по итогам торгов четверга укрепился к доллару, юаню и евро
вчера
19:28
Кабмин РФ увеличил объем квоты на экспорт аммиачной селитры на 300 тыс тонн
вчера
18:59
Дефицит бюджета Липецкой области по итогам 2023 года может составить 27 млрд руб - власти
вчера
18:47
Правительства Белоруссии и РФ знают, как продвигаться в экономической интеграции - премьер
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 марта
вчера
18:26
ПРАВИТЕЛЬСТВО УВЕЛИЧИЛО НА 300 ТЫС ТОНН ОБЪЕМ КВОТЫ НА ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ИЗ РФ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ДО 31 МАЯ - КАБМИН
вчера
18:02
Минск обсуждает с Москвой сроки доступа к каботажным перевозкам в РФ - премьер Белоруссии
вчера
17:21
Бронирование туров в Абхазию на май на 30% выше, чем год назад - власти
вчера
16:47
Доля нерезидентов в ОФЗ в феврале упала до минимума с сентября 2012 г, до 9,7% - ЦБ РФ
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.