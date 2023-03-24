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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2023 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:34

Объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале снизился на 1%

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале снизился на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.4%.

В январе объём заказов на товары длительного пользования сократился на 5.0% (пересмотрено с (-4.5%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после его роста на 0.4% в январе (пересмотрено с +0.8%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в феврале вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в январе (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики прогнозировали нулевую динамику февральского показателя.

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