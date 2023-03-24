Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 марта

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за март, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за март, предварительно;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за январь;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за февраль;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за февраль, предварительно;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за февраль;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за март, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, предварительно;

12:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за март, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март, предварительно;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за февраль;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за февраль;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за январь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за январь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительно;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за март.