Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 марта

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за март, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за март, предварительно;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за январь;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за февраль;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за февраль, предварительно;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за февраль;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за март, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, предварительно;
12:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за март, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март, предварительно;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за февраль;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за февраль;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за январь;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за январь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительно;
17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за март.