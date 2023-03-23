Продажи новых домов в США в феврале выросли на 1.1% (расширенное сообщение)

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в феврале выросли на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 640 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 633 тыс. в январе (пересмотрено с 670 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в феврале число проданных новых домов составит 650 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с февралём 2022 года продажи новых домов снизились на 19.0%.

В целом, в прошлом месяце было продано 59 тыс. новых домов против 55 тыс. в январе и 47 тыс. в декабре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 500 тыс. до 749.0 тыс. (18 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 15 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (12 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (7 тыс. домов) и от 750 тыс. (6 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 438.2 тыс. долл против 426.5 тыс. в январе и 469.9 тыс. в декабре. В феврале 2022 года медианная цена проданного дома составляла 427.4 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 498.7 тыс. долл против 479.8 тыс. в январе и 567.2 тыс. в декабре. В феврале 2022 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 522.2 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец февраля составили 436 тыс. единиц против 439 тыс. в январе и 450 тыс. в декабре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 8.2 месяцев против 8.3 в январе и 8.7 в декабре.