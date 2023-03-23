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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 марта 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 марта

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Письмо Банка Англии об инфляции;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Платёжный баланс США за IV квартал;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за февраль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за март.

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