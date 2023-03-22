Курс доллара 76.8373   Курс евро 82.5428  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 марта 2023 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:33

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.1 млн барр.

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 17 марта, вырос на 1.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 6.4 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.3 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США не изменились, составив 371.6 млн барр. и оставаясь на минимальном уровне с декабря 1983 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.1 млн барр. и составили 36.8 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.3 млн барр. в сутки против 12.2 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 17 марта, выросли на 3.3 млн барр., запасы бензина сократились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.8 млн барр.

Другие новости

сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 марта
сегодня
18:22
На Украине арестовали активы российского предпринимателя на $540 тыс – прокуратура
сегодня
17:51
Груз российских удобрений задержан в финском порту - СМИ
сегодня
17:33
Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли - до 481,2 млн баррелей
сегодня
17:33
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.1 млн барр.
сегодня
17:20
API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.3 млн баррелей
сегодня
16:53
Минфин РФ признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ серии 52005
сегодня
16:43
Рубль днем снижается против доллара и евро и стабилен к юаню
сегодня
16:17
ЕС обсуждает новые санкции против России, но конкретные меры еще не предложены – источник
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.